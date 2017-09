La felicità di Callejon: «Di nuovo la nazionale. Napoli, continuiamo così»

di Gennaro Arpaia

«È una giornata bellissima per me e per la mia famiglia. Sono tornato in nazionale, ora devo continuare a lavorare bene come sto facendo». È un José Callejon raggiante quello che parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss, fresco di convocazione con la Roja. L'ultima apparizione quasi un anno fa, poi la lunga assenza ingiustificata. Lo spagnolo, però, in azzurro non è stato mai messo in discussione. «Stiamo andando bene, stiamo trovando il gol con regolarità e dobbiamo continuare così».



Ora che Arek Milik è ai box, il nativo di Mortil avrà un ruolo chiave nelle gerarchie di Sarri. L'allenatore toscano potrebbe pensare infatti a lui per far rifiatare Mertens. «Ho giocato da centravanti in carriera, se dovesse ricapitarmi sarei pronto, come sempre» continua Callejon. «L’ho detto al mister, sono pronto a giocare in qualsiasi ruolo con lui, anche come terzino a sinistra. Dobbiamo dare tutti un po’ di più dopo l’infortunio di Arek». Il trio con Dries e Insigne, ormai, è un'arma già collaudata. «Con Lorenzo mi trovo benissimo, è un calciatore di alto livello. Spesso facciamo la giocata che prevede il mio taglio, speriamo di segnare ancora. Siamo consapevoli di essere una squadra forte, dobbiamo restare sempre in alto, ogni gara sarà difficile ma dobbiamo continuare così. Scudetto? Manca ancora tantissimo, il campionato è appena cominciato. Il nostro compito è lavorare al massimo per restare in alto e giocarcela fino alle ultime partite».



Gara dopo gara, allora, con gli azzurri attesi già domenica all'ennesimo test di questa prima parte di stagione. Al San Paolo arriva il Cagliari per il lunch match. «Si gioca dopo la Champions e alle 12:30: sono situazioni difficili, ma giocheremo come sempre, tenendo noi il pallone e provando a portare la vittoria a casa. Giocare a quell'ora non è lo stesso: fa più caldo, non sei abituato a quest’orario, devi pranzare alle 9 del mattino. Le gambe non hanno la stessa brillantezza, qualsiasi giocatore sarebbe d'accordo con me. Sono felice di vivere in questa città, dal primo giorno tutti mi hanno aperto le porte di casa per farmi stare bene ed è anche per questo che lavoro al massimo, per restituire quest’affetto». Poi una curiosità sulla sua esultanza. «Mi inchino ai tifosi perché sono loro che vengono a sostenerci. Dobbiamo vincere e far bene per loro».





© RIPRODUZIONE RISERVATA