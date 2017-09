di Gennaro Arpaia

Punto fermo della difesa azzurra, anche ieri sera Kalidou Koulibaly ha contribuito a mantenere lontano dalla sua porta gli attaccanti del Bologna. Il franco-senegalese è risultato tra i più positivi al Dall'ara e, più in generale, in questo avvio di stagione da record per il Napoli, con cinque vittorie in altrettante gare disputate.



«Grande vittoria, andiamo avanti così! Forza ragazzi», scrive Koulibaly dal suo account Instagram dopo la gara del Dall'Ara, una gioia condivisa coi compagni di squadra capaci di rivoluzionare e aggiudicarsi il match nei venti minuti finali con un tondo 3-0.



Grande vittoria! Andiamo avanti così ! 💪🏾💪🏾 Forza ragazzi ! #koulibaly #kkoulibaly26 #teamkoulibaly #teamrkell #napoli #forzanapolisempre #famiglia Un post condiviso da Kalidou Koulibaly (@kkoulibaly26) in data: 10 Set 2017 alle ore 15:38 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA