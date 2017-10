La Napoli di Diawara tra i tifosi e la pizza: «Che emozione il Real»

di Gennaro Arpaia

Tra i pochi presenti a Castel volturno in questa pausa di campionato che regala spazio alle nazionali c'è anche Amadou Diawara. Il 20enne mediano azzurro ha risposto direttamente dal centro tecnico ad alcune domande dei tifosi. «Sono stato molto felice quando mi ha cercato il Napoli, perché è un grande Club e quando ti cerca una squadra così devi essere solo orgoglioso di te stesso», ha detto l'ex Bologna.



«A chi mi ispiro? A Yayà Touré, mi piace la sua tranquillità, la sua visione di gioco. Qui a Napoli ho legato subito con Ounas, è un bravo ragazzo e poi abbiamo praticamente la stessa età». Poi uno sguardo alla passata stagione. «Partite come quelle del Bernabeu non si giocano tutti giorni. Ero emozionato, ma allo stesso tempo provavo a rimanere tranquillo, perché quando sono in campo penso sempre a divertirmi. Di Napoli mi piace la gente, l’ambiente, il calore dei tifosi e poi anche la pizza. Il più simpatico nello spogliatoio? Senza Pavoletti, dico Insigne. Con Sarri ho un rapporto molto buono, forse però fuma troppo e mi riprende sempre, ma questo vuol dire che ha stima di me e vuole farmi crescere» dice col sorriso Diawara. «Prima di ogni gara prego, poi entro in campo sempre toccando col piede sinistro due volte. Sono scaramantico».







