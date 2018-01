Da Castel Volturno arriva la prima foto in azzurro di Zinedine Machach. A pubblicarla è stato proprio il Napoli che dal suo profilo Instagram ha postato il primo scatto del francese.



Per lui si tratta del secondo giorno nel centro sportivo del Napoli, ma della prima volta con tutto il resto del gruppo che oggi pomeriggio si è ritrovato a Castel Volturno con due giorni di anticipo rispetto alle rivali, per preparare al meglio la ripresa del campionato dopo la pausa per le meritate vacanze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA