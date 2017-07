La «prima volta» azzurra di Ounas scatto con sciarpa e tifoso | Foto

di Gennaro Arpaia

Erano in pochi stamattina i tifosi napoletani presenti all'esterno di Villa Stuart, ma sono stati bravi a farsi sentire. L'arrivo di Adam Ounas ha smosso la mattinata romana, ma il calciatore franco-algerino non si è fermato con i sostenitori azzurri all'ingresso, voglioso di correre verso le visite mediche e la firma sul contratto che lo renderà a tutti gli effetti un calciatore del Napoli.



Sono passate ben quattro ore per lo svolgimento delle visite, ma i napoletani non hanno lasciato il passo alla noia: al momento dell'uscita, Ounas non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai media presenti, ma non ha negato la foto ad un tifoso con tanto di sciarpa pronta, la prima e vera ventata d'azzurro nella vita calcistica dell'esterno ex Bordeaux.Pausa pranzo per Ounas, accompagnato in questa sua prima giornata d'azzurro dall'agente e da alcuni rappresentanti della società. La firma è attesa per il pomeriggio, in modo da consentire al calciatore la corsa verso Castel Volturno dove il gruppo agli ordini di Sarri già lo attende.

