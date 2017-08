Jorginho: «City? Ce la giochiamo Su Reina troppe voci»

di Gennaro Arpaia

«In Champions non esistono gare facili. Col Manchester City sarà una partita molto divertente sia per chi la giocherà sia per chi la guarderà». Con queste parole l'italo-brasiliano Jorginho commenta il girone europeo sorteggiato ieri per il Napoli. «La Champions è arrivata con il sacrificio e l'aiuto di tutti, il passaggio l'abbiamo meritato. Il nostro è un buon girone e ce la possiamo giocare con tutte, saranno belle partite contro squadre importanti».



Il centrocampista azzurro è protagonista dell'ottimo avvio di stagione della squadra di Sarri e dai microfoni di Premium Sport rilancia gli obiettivi del Napoli. «Siamo partiti col piede giusto in stagione, siamo cresciuti anche in personalità e abbiamo ancora più fiducia nei nostri mezzi, così come nel lavoro che stiamo facendo. Ci sentiamo bene mentalmente e fisicamente, è un grande momento per noi», ha chiarito il calciatore, che poi punta l'Atalanta e la nazionale: «Lo scorso anno le abbiamo perse entrambe contro di loro, lo sappiamo bene. Domenica dobbiamo riscattare quelle sconfitte. Nazionale? Ci penso, ma penso anche al Napoli e a giocare bene, perché voglio che questa squadra vinca il più possibile. Ventura guarda le partite e farà le sue scelte».



Tante le voci di mercato in questi ultimi giorni d'agosto, le più importanti su un simbolo dello spogliatoio azzurro come Pepe Reina. «Col mercato aperto è sempre un casino, se si ascoltano tutte le voci che riguardano i singoli diventa un problema. Noi cerchiamo di lavorare e di pensare a noi stessi, altrimenti perdiamo solo energie», conclude Jorginho.

