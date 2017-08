Sarri promuove il Napoli: «E ora pensiamo al preliminare»

di Gennaro Arpaia

Il Napoli riscatta la sconfitta di ieri contro l’Atletico di Madrid e batte i padroni di casa del Bayern Monaco. Più del 2-0 con cui gli azzurri hanno avuto la meglio della squadra di Ancelotti, resta la consapevolezza di un gruppo maturo e capace di affrontare senza problemi due tra le migliori squadre europee. «Forse abbiamo fatto meno bene di ieri in termini di qualità, ma ci sono stati anche meno cali di attenzione. Avevano fame, volevano questa vittoria, hanno risposto bene ai miei stimoli di ieri».



Grandi cambi per l’allenatore azzurro che ha cominciato la gara con i tedeschi con una mini-rivoluzione rispetto a quanto visto ieri. Sette cambi che però non hanno abbassato il ritmo della squadra. «Sia Sepe che Rafael mi sono piaciuti, mi ha sorpreso in positivo la loro naturalezza, la loro capacità di stare al meglio in campo. Nel finale abbiamo chiuso con un 4-4-1-1 e con Milik dietro Pavoletti per necessità tattiche e per avere maggiore fisicità». Quello in Baviera è stato comunque un test molto importante per gli azzurri che adesso affronteranno altre due amichevoli con Bournemouth ed Espanyol prima della Champions. «Sono state partite importanti per l’esperienza, non per il fisico. Giocare due gare a 24 ore di distanza non ti aiuta. Siamo in una fase delicata, ci stiamo allenando meno fisicamente e stiamo giocando di più con tanto lavoro tattico. Speriamo che le prossime amichevoli ci diano una mano dal punto di vista fisico perché al preliminare troveremo squadre più avanti di noi nella condizione».



Poi il ringraziamento a Carlo Ancelotti. L’allenatore dei bavaresi ha voluto fare i complimenti agli azzurri in sala stampa. «Se i complimenti ce li fa Ancelotti, uno che ha vinto tutto in tanti paesi diversi, a me fa piacere. Ma la gara di oggi fa poco testo, loro avevano la testa alla Supercoppa che giocheranno tra quattro giorni ed era giusto così».

