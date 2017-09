La sfida di Hysaj: «Nazionale e Napoli, voglio giocarle tutte»

di Gennaro Arpaia

Direttamente dal ritiro della nazionale albanese ha parlato Elseid Hysaj, terzino azzurro che sarà impegnato sabato contro il Lichtenstein in una gara che la selezione di Panico non potrà sbagliare. «Dobbiamo stare attenti e vincere tutte le partite a disposizione, non possiamo sottovalutare nessuno. Sappiamo che le squadre che affronteremo sono preparate, dovremo entrare in campo con entusiasmo e voglia di giocare per la nazione. Sono convinto che i nostri tifosi non ci lasceranno soli».



Poi il passaggio sul Napoli, che proietta Hysaj nel palcoscenico europeo più importante con la Champions. «Non sono stanco quando vengo dal club. È bello giocare in campionato e Champions in settimana. Non mi sento mai stanco, cerco sempre di essere al meglio della forma. Quest'anno voglio giocarle tutte, ho 23 anni e sono felice quando scendo in campo».

