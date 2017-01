«La pizza più buona del mondo?», Natalia Leteri, compagna del centrocampista azzurro Jorginho Frello, non ha dubbi: è quella di Gino Sorbillo, assaggiata ieri sera nella storica maison dell'artista della pizza napoletana nel corso di una romantica cena a due con paseggiata tra i decumani.



A dichiararlo è la stessa brasiliana attraverso i suoi profii social su cui ha postato un'immagine deli due spicchi di pizza con poodorini giali del Vesuvio e pancetta, simbolicamente posizionati l'uno di fronte l'altro, accompagnati da una serie di hashtag da far venire l'acquolina in bocca.



Non è la prima volta del resto che Natalia, che è arrivata a definirsi una "brasiliana napoletana", dimostra di amare le tipicità della gastronomia e della tradizione partenopea. Un buon auspicio per i tifosi del Napoli, che per ora non hanno motivo quindi di temere una dipartita del loro beniamino.