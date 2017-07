Lasicki, altro prestito per il difensore con la maglia azzurra: va al Wisla Plock

di Gennaro Arpaia

Nuova esperienza in prestito per Igor Lasicki, il difensore classe 1995 che, come comunicato ufficialmente dal Napoli attraverso il proprio sito, si trasferisce ufficialmente per la prossima stagione al Wisla Plock, squadra della massima serie polacca.



Per Lasicki, arrivato a Napoli nel 2012 e pronto a condividere lo scorso anno lo spogliatoio con i connazionali Milik e Zielinski per diversi mesi, è la quinta esperienza lontano dall'azzurro in prestito. Negli ultimi anni, infatti, il Napoli l'ha spedito a farsi le ossa prima al Gubbio, poi alla Maceratese e al Rimini, quindi al Carpi. In emilia, nell'ultimo anno, ha accumulato quattro presenze in Serie B.

