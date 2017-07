Lasicki saluta Napoli pazza di calcio «Nessuno di noi paga al ristorante»

di Gennaro Arpaia

In prima squadra si è visto poco, dopo aver debuttato con Rafa Benitez, ma quella di Igor Lasicki è una carriera ancora tutta da scrivere. Classe 1995, il difensore polacco aveva legato tanto con i connazionali Milik e Zielinski lo scorso anno, prima di trasferirsi in prestito al Carpi. Oggi è tornato in patria, al Wisla Plock, ma il Napoli continuerà a monitorarlo conservando su di lui diritti di recompra in vista della prossima estate.



«Napoli può spaventare, ma non è quello che si vede in Gomorra. È una città tranquilla, vicina al mare. Qualche episodio spiacevole c'è stato, ma difficilmente veniamo colpiti noi calciatori. In città si impazzisce per il calcio, i calciatori non pagano nei ristoranti o addirittura i commercianti lasciano la fila alla cassa pur di fare una foto», confessa il polacco al portale Weszlo.



«È successo che fermassero anche me, i tifosi sanno tutto del Napoli. Camorra? Ho assistito a brutte storie come quando il papà di un compagno è stato ucciso...»



Arrivato in azzurro nel 2014, Lasicki ha avuto la possibilità di lavorare sia con Benitez che con Sarri nell'ultimo triennio. «Con Benitez ho debuttato, da giovane ho vissuto Champions e Youth League, un'avventura stupenda. Sarri mi ha insegnato a difendere, per lui il riferimento deve essere la palla e non l'attaccante. È un tecnico molto esigente, i i movimenti della difesa devono essere sincronizzati. Ho imparato molto da lui. Ho avuto la possibilità di fare esperienza altrove in Italia, il calcio italiano non è facile e ci sono giovani come me vogliosi di emergere. Avevo bisogno di nuove sfide e l'offerta del Wisla era la migliore».

