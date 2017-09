Lazio-Napoli, trasferta aperta agli azzurri con tessera del tifoso

Lazio-Napoli sarà uno dei match più interessanti del prossimo turno infrasettimanale di campionato e sarà aperta anche ai tifosi ospiti. I napoletani in possesso di tessera del tifoso, infatti, come comunicato dal sito ufficiale della società, potranno tornare all'Olimpico e sostenere i propri beniamini visto che l'Osservatorio nazionale ha dato il suo via libera. Un altro passo importante verso i tifosi napoletani, che già alla prima di campionato poterono seguire la squadra a Verona.



Questa la nota del club azzurro:

«In occasione di Lazio-Napoli, turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A in programma mercoledì 20 settembre alle ore 20.45, questa la determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e le successive misure organizzative che saranno adottate:



- vendita dei tagliandi per il settore ospiti nel limite della capienza stabilita dall’Autorità di P.S., ai residenti nella Regione Campania solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.S.C. Napoli ed ai residenti nelle altre regioni anche se non possessori di tessera del tifoso.



- vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori dello stadio ai residenti nella Regione Lazio, anche non in possesso di tessera del tifoso, nonché ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della SS Lazio, ovunque residenti.



- incedibilità dei titoli di ingresso».

