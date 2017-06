Il giallo sul futuro di Leandrinho «Obiettivo Dimaro, poi decideremo»

di Gennaro Arpaia

Tra gli interrogativi dell'estate napoletana, anche quelli del futuro del giovanissimo Leandrinho. Il brasiliano classe 1998, fortemente voluto da Giuntoli lo scorso gennaio, ha avuto già modo di assaporare la prima squadra mettendosi in mostra con la Primavera di Saurini.



«Ad oggi il Napoli non ci ha comunicato nulla. Il nostro obiettivo è andare a Dimaro», ha dichiarato l'agente del calciatore Joao Santos. «Il mercato non è mai prevedibile, ma a decidere del suo futuro per un eventuale prestito sarà il Napoli. Sarri ha bisogno di una alternativa per Callejon, Leandrinho ha poca esperienza ma non è sempre facile trovare la pedina giusta. Vedremo cosa accadrà e se il Napoli prenderà qualcuno nel suo ruolo. Poi valuteremo con la società».

© RIPRODUZIONE RISERVATA