Leandrinho, l'agente: «Pensiamo già al prossimo anno»

di Gennaro Arpaia

Si è guadagnato nell'ultimo turno di campionato la prima convocazione in prima squadra, ma la gara contro la Lazio, il brasiliano Leandrinho, l'ha dovuta seguire dalla panchina. Il suo agente, Joao Santos, ha così commentato il momento del suo assistito a Radio Kiss Kiss: «In Brasile era già abituato a giocare coi professionisti, ma qui è diverso. Siamo all'inizio di un percorso, speriamo di crescere e l'obiettivo è restare stabilmente con la squadra di Sarri il prossimo anno. Nessun problema per il ruolo: è partito punta centrale, ma si trova bene anche sull'esterno. Vede la porta come pochi nonostante l'età, è questo che gli fa fare la differenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA