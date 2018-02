Lipsia-Napoli 0-2, impresa a metà: non bastano Zielinski e Insigne

di Roberto Ventre

Inviato



Lipsia. Il Napoli sfiora l'impresa a Lipsia: vince 2-0 con gol di Zielinski e Insigne ma non basta per il 3-1 subito all'andata al San Paolo. Stavolta l'atteggiamento è totalmente diverso: gli azzurri lottano con grande intensità fin dai primi palloni e non concedono nulla ai tedeschi.



Sarri si affida a sette titolari e la squadra affronta l'impegno decisamente con pù tenacia rispetto all'andata. Zielinski, tra i migliori in assoluto, gioca a destra nel tridente d'attacco e convince nel ruolo. Mertens gioca centravanti e si accende a sprazzi, Insigne segna il gol bellissimo del 2-0. In difesa comanda Albiol, insuperabile e a centrocampo Allan è un vero leone. Il Lipsia mai pericoloso, il Napoli invece gioca sempre all'attacco e va vicino alla clamorosa qualficazione agli ottavi di Europa League.Gulacsi; Laimer, Konatè, Upamecano, Bernardo; Sabtizer, Demme, Kampl, Bruma (28' st Forsberg); Poulsen (45' st Islanker), Werner (40' st Augustin). In panchina: Mvogo, Klostermann, Schmitz, Kaiser. All.: Hasenhuttl.Reina; Maggio, Albiol, Tonelli, Mario Rui (23' st Hisaj); Allan, Diawara (37' st Jorginho), Hamsik (20' st Callejon); Zielinski, Mertens, Insigne. In panchina: Sepe, Koulibaly, Rog, Ounas. All.: Sarri.Taylor (Inghilterra).32' pt Zielinski, 41' st Insigne.Spettatori 36.163 circa. Ammoniti: Tonelli, Poulsen, Zielinski, Kampl, Sabtizer, Augustin. Recupero: 1'; 5.

