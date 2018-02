Lipsia-Napoli, il guerriero Tonelli «Ci abbiamo creduto fino alla fine»

È stato tra i protagonisti delle ultime settimane, ed anche ieri sera alla Red Bull Arena Lorenzo Tonelli si è preso la titolarità chiudendo alla grande il match contro il Lipsia. «Ci abbiamo creduto fino alla fine. Peccato», scrive dal suo account Instagram il difensore azzurro dopo il match in Germania.



Il Napoli conosce ancora l’eliminazione da una coppa europea, ancora ai sedicesimi di Europa League come fu due anni fa contro il Villarreal. «Usciamo a testa alta», commenta però Tonelli: gli azzurri, dopo il pesante ko per 3-1 dell’andata al San Paolo, hanno mostrato tutta la loro qualità, ma il 2-0 esterno non è bastato per ribaltare a pieno il risultato.



