Lista di sbarco: non solo Maggio Partono anche Zapata e Pavoletti

Non c’è da valutare soltanto un mercato in entrata. Vanno perfezionate le operazioni in uscita: partirà l’ex capitano Maggio, da Zapata e Pavoletti il Napoli conta di incassare almeno trenta milioni, e bisogna trovare una sistemazione a Grassi che rientra dal prestito all’Atalanta. Deciderà Sarri dopo aver valutato il centrocampista durante il ritiro di Dimaro. Mentre Pavoletti potrebbe entrare nell'operazione Widmer e fare un biglietto aereo con destinazione Udine, lì dove in negli ultimi due anni ha fatto molto bene Duvan Zapata, attaccante del Napoli in prestito ai bianconeri.

