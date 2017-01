Mattinata ironica in casa Napoli. Il club azzurro ha twittato una foto dal suo profilo ufficiale con tanto di didascalia: «Ultimo allenamento prima di #NapoliSpezia. Callejon non si è allenato».Ma ad apparire in foto è un altro Callejon; non Josè, beniamino dei napoletani, quanto Juanmi, il gemello dell'azzurro, anch'egli calciatore al Bolivar, in Bolivia, dal 2013.Juanmi, in visita a Napoli, viene ritratto con tanto di immancabile caffé a bordocampo, mentre la squadra di Sarri si prepara in vista della gara di stasera contro lo Spezia.