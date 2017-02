Lo scudetto e Champions svanita: gioie e dolori al Dall'Ara per Napoli

di Fabio Jouakim

Il secondo scudetto della propria storia e l'esplosione della festa per l'approdo nell'Europa che conta. Ma anche la rabbia e l'amarezza per il crollo dell'illusione Champions. Ricordi meravigliosi e cocenti delusioni per i tifosi azzurri si accavallano nella cronistoria delle partite del Napoli a Bologna, che qui non ha precedenti entusiasmanti: 17 vittorie su 66 confronti, un ruolino non certo da big. Con una vittoria che manca ormai dal 2013, quando c'era ancora Rafa Benitez sulla panchina del Napoli.



C'era invece Alberto Bigon sulla panchina azzurra, con gli occhi al campo e le orecchie alla partita del Milan a Verona, nella stagione 1989-1990. Penultima sfida di campionato, il Napoli arriva al Dall'Ara dopo aver agganciato il Milan in classifica. E a Bologna confeziona una delle più belle partite dell'era Maradona, con il risultato che subito prende la via degli azzurri grazie a due gol da cineteca, che rimangono ancora scolpiti nella memoria dei tifosi. Lo 0-1 firmato da Careca, che su un cross inventa un controllo a seguire e successivo tiro all'incrocio che brucia Cusin. Pochi minuti dopo il raddoppio di Maradona, con slalom e rasoiata dal limite che batte il portiere bolognese. Segnarono anche Francini e Alemao, con De Marchi e Iliev che accorciarono le distanze per i rossoblù. Di fatto quella vittoria consegna il secondo titolo della propria storia al Napoli, complice la sconfitta del Milan a Verona. Il Napoli va due punti avanti ai rossoneri, al San Paolo basterebbe un pari ma l'1-0 con gol di Baroni chiude tutti i giochi.



L'esperienza più recente sul campo del Bologna non è certo felice. Dopo una cavalcata entusiasmante, proprio dopo aver battuto l'Inter ed essere volato in testa alla classifica, il Napoli cade rovinosamente sul campo del Bologna di Donadoni, che si gode l'ennesima «vendetta» sportiva (dopo quella di Parma) ai danni del club che lo esonerò, sostituendolo con Mazzarri. Finisce 3-2, con i rossoblù avanti 3-0 - grazie anche a una topica di Reina - e la parziale rimonta con i due gol nel finale firmati di Higuain. Napoli fermato anche dalla sfortuna, con Callejon che colpisce un palo e Higuain che si divora un'occasione gol sullo 0-2: ma a Bologna finisce la spettacolare striscia di diciotto risultati utili di fila. A poco servirà, se non a restituire la bruciante sconfitta, il 6-0 del ritorno al San Paolo, senza Higuain ma con Gabbiadini (doppietta) e Mertens (tripletta) scatenati.



Nel 2011 il 2-0 a Bologna (gol di Mascara e Hamsik su rigore per fallo su Lavezzi) consente al Napoli l'aggancio in testa: alla fine quello sarà il primo grande campionato del dopo-Maradona, con il terzo posto che consentirà di approdare in Champions League, per la cavalcata dell'anno successivo che si interromperà solo a Stamford Bridge, di fronte al Chelsea futuro vincitore della Champions. Una gioia subito seguita da un'amarezza. L'anno dopo il Napoli finisce al quinto posto, ed è proprio il Bologna a spazzare via le ultime speranze di qualificazione alla Champions: gli azzurri cadono 2-0 sotto i gol di Diamanti e Rubin, il terzo posto andrà all'Udinese. Va meglio nel 2013-2014: Higuain fallisce un rigore nel 2-2 finale, con Bianchi che trova il pari bolognese al 90' sotto la pioggia torrenziale, ma è solo la prima giornata di ritorno. La frenata non rallenta più di tanto il Napoli che non fallirà l'aggancio al terzo posto. Che però, come molti tristemente ricordano, non fruttò l'accesso ai gironi di Champions, conquistato nel preliminare dall'Athletic Bilbao.



La stagione precedente, 2012-2013, con Pioli allenatore dei felsinei e Mazzarri degli azzurri, è quella dalle statistiche più curiose nei confronti diretti. Il Bologna diventa tabù per il Napoli, che al San Paolo perde sia in campionato che in Coppa Italia: nel primo caso finisce 2-3, con la rete decisiva dell'ex Portanova (e la prima firmata da Gabbiadini), dopo un eurogol di Kone; nel secondo 1-2, con gli azzurri puniti ancora da Kone. Nella partita più importante, però, il Napoli mette al tappeto la sua bestia nera: gli azzurri finiranno al secondo posto e andranno direttamente in Champions, proprio grazie al 3-0 di Bologna nell'ultima giornata, con i gol di Hamsik, Cavani e Dzemaili. È ancora questa l'ultima vittoria del Napoli sul campo del Bologna: quattro anni sono passati, è tempo ormai di aggiornare le statistiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA