Ghoulam, il Manchester United offre più della clausola rescissoria

di Delia Paciello

Faouzi Ghoulam si è già allenato col gruppo lasciando tutti a bocca aperta: il suo recupero in tempi record testimonia un fisico straordinario, e presto potrebbe essere pronto a tornare in campo al servizio di Maurizio Sarri. Ma dall’Inghilterra hanno adocchiato le grandi doti del terzino, e starebbero così tentando di strapparlo al club azzurro con un'offerta quasi irrinunciabile: il Manchester United è disposto ad investire oltre 60 milioni di euro pur di accaparrarsi le prestazioni dell’algerino.



È da tempo infatti che Mourinho osserva attentamente il giocatore, incedibile per il Napoli. Proprio negli ultimi mesi è arrivato il suo rinnovo contrattuale, che lo lega al club di De Laurentiis fino al 2022. La clausola rescissoria si aggira però sui 40 milioni di euro: secondo i media inglesi i red devils sarebbero addirittura disposti ad investire una cifra ben più alta, convincendo così sia il giocatore che il club. Una plusvalenza enorme si prospetta in caso di cessione del giocatore: pagato al Saint Etienne poco più di 5 milioni di euro, oggi è ritenuto uno dei migliori terzini in circolazione. Esploso alla corte del tecnico azzurro, il Napoli starebbe ora pensando alla sua eventuale partenza: è per questo che Giuntoli è partito qualche giorno fa alla volta di Lisbona per bloccare il giovane Alejandro Grimaldo, ritenuto il possibile sostituto del Pallone d’oro algerino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA