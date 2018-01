Lotta scudetto, per il Napoli c'è il Verona da battere in casa

di Roberto Ventre

Testa al campionato, squadra e tifosi hanno già da tempo individuato come obiettivo lo scudetto. Il Napoli si è ricaricato per la sfida contro il Verona dopo l'eliminazione in coppa Italia con l'Atalanta, al San Paolo saranno in più di 40mila a spingere gli azzurri verso il primo successo del nuovo anno. Il 2017 è stato da record, il Napoli lo ha chiuso da campione d'inverno a 48 punti. A giudizio di Allegri per vincere lo scudetto ne serviranno 96, gli azzurri quindi, secondo il parere del tecnico bianconero, per centrare il traguardo dovrebbero ripetere lo stesso cammino del girone di andata. Sarri preferisce non fare calcoli e vivere alla giornata: lo spirito che anima il suo Napoli è quello di affrontare ogni partita per vincere con l'intento di conquistare alla fine del campionato il maggior numero possibile di punti.



La prima in campionato del nuovo anno è contro il Verona di Pecchia, secondo di Benitez a Napoli ed ex calciatore azzurro: una squadra in salute per quanto fatto vedere contro la Juventus, al di là della sconfitta. Finora gli azzurri hanno evitato le trappole delle piccole lasciando un solo punto in trasferta a Verona contro il Chievo, in casa però il cammino è stato più lento rispetto a quello in trasferta (20 i punti conquistati al San Paolo e 28 fuori casa). In questo girone di ritorno è necessario, quindi, aumentare il ritmo anche in casa e vincere quante più partite possibili, a cominciare da quella di oggi contro il Verona, tenendo presente anche il calendario (il Napoli giocherà in trasferta con Inter e Juventus).



Sarri si riaffida ai titolarissimi: dopo i sette cambi effettuati contro l'Atalanta in coppa Italia, tornano i big in tutti i reparti. In porta Reina, Albiol difensore centrale in coppia con Koulibaly, a centrocampo Allan e Jorhginho, in attacco Insigne e Mertens ricompongono il tridente leggero con Callejon.



L'uomo in più in questa fase è Hamsik con il morale a mille per il record dei gol in maglia azzurra: lo slovacco è a quota 117 e dopo le tre reti consecutive con Verona, Sampdoria e Crotone cerca il poker. Superato il momento di appannamento, adesso è tra i più in forma di tutti e non solo per la ritrovata vena realizzativa. La sua presenza è essenziale per l'equilibrio della squadra di Sarri e per il suo apporto unico sia in fase offensiva che difensiva con la stessa efficacia. E poi Marek è quello insieme a Insigne capace di mandare in porta i compagni, si divide il ruolo di uomo assist proprio con il gioiello di Frattamaggiore.



Tutti e due costituiscono il vero e proprio punto di forza del Napoli sulla catena di sinistra con automatismi perfetti e giocate mai banali. Lorenzo titolare, quindi, dopo lo spezzone di partita finale con l'Atalanta: a Crotone ha colpito la traversa, dopo la rete messa a segno contro la Sampdoria al San Paolo. In coppa Italia si è sbloccato Mertens, tornato in gol dopo otto partite di digiuno, ora Dries cerca anche la rete in campionato che gli manca dalla sfida del 29 ottobre vinta 3-1 al San Paolo contro il Sassuolo. Partita in cui segnò anche Callejon che da quel momento si è bloccato fallendo diverse occasioni propizie: lo spagnolo che giocherà la sua trentesima partita consecutiva da titolare (unico azzurro sempre presente dal primo minuto tra campionato e coppe) proverà a sbloccarsi proprio contro il Verona.



Una partita speciale per Jorginho, un ex del Verona che arrivò a Napoli quando in panchina c'era Benitez con il vice-Pecchia. Ma l'italo-brasiliano la vera crescita l'ha avuta con Sarri, adesso è al centro del gioco e per numero di passaggi riusciti è il primo in Europa. E la stampa inglese ha sottolineato nei giorni scorsi un interesse per lui da parte del Manchester United: un playmaker cresciuto tantissimo che sogna di vincere lo scudetto a Napoli.

Un ritorno fondamentale il suo per le geometrie del Napoli e soprattutto per la tecnica nel fraseggio stretto con i compagni. Come importantissimo sarà il rientro di Allan, vero e proprio uomo in più quest'anno del Napoli di Sarri, trascinatore della squadra soprattutto nei momenti di difficoltà, un centrocampista di straordinaria quantità ma che adesso abbina anche grande qualità.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO