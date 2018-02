Machach e Tonelli, i volti nuovi per la lista Uefa del Napoli

Out Giaccherini e Maksimovi, entrano Machach e Tonelli nella lista Uefa del Napoli in vista delle prossime gare di Europa League (il 15 e il 22 i sedicesimi contro il Lipsia). Questa la decisione da parte degli azzurri che si è limitato a sostituire - rispetto alla lista per la Champions - i due giocatori usciti nel mercato di gennaio con Tonelli (in ripresa fisicamente) e Machach, unico acquisto del mercato invernale.

