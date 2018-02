Machach squalificato in Europa consola i compagni: «Forza Napoli»

di Delia Paciello

Squalificato, ma con il cuore vicino ai suoi nuovi compagni: Zinedine Machach non era fra i convocati nei match di Europa League a causa di un cartellino rosso guadagnato ben cinque anni fa, quando vestiva la maglia del Marsiglia. Ma si sente già parte della grande famiglia azzurra e vuole far sentire il suo apporto: «Forza Napoli sempre!», scrive su Instagram Stories con tanto di bandiera italiana ed emoticon.



Arrivato a Napoli a gennaio a parametro zero, lo svincolato dal Tolosa è stato già convocato nelle ultime uscite degli azzurri in campionato contro Benevento, Lazio e Spal, ma la beffa lo ha tenuto lontano dalla competizione europea. Il motivo risale alla stagione 2013-14, quando l'allora diciottenne Machach infatti si fece espellere in Youth League contro gli inglesi dell'Arsenal; la conseguente squalifica di due giornate non è stata mai scontata nella successiva esperienza al Tolosa, restando così indisponibile per Sarri nelle gare contro il Lipsia.



Dalla prossima stagione tornerà nuovamente disponibile anche in Europa, ma intanto è a lavoro per ritrovare la migliore forma: «È uno che ha gamba, buon fisico e qualità, potrebbe presto darci una mano», aveva detto il tecnico del Napoli a proposito dell'algerino poco dopo il suo arrivo. Le premesse sono buone per il giovane e versatile centrocampista che ha tanta voglia di mettersi sotto per tornare presto in campo e dimostrare il suo valore.





