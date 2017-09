Maggio prenota la maglia da titolare: si lavora per Bologna, forza Napoli

Christian Maggio, uno dei veterani del gruppo, in corsa per una maglia da titolare a Bologna carica l'ambiente su Instagram: Si lavora in vista di Bologna, forza Napoli», scrive il terzino azzurro postando una foto dell'allenamento. Al Dall'Ara potrebbe giocare titolare: è in lotta per una maglia con l'albanese Hysaj reduce dal doppio impegno con la nazionale.

