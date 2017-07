Maggio e il futuro, l'agente: «Felice di continuare in azzurro»

di Gennaro Arpaia

Sembrava poter lasciare Napoli già qualche stagione fa, invece per Maggio l'avventura azzurra sembra continuare anche il prossimo anno, l'ultimo del suo contratto. «Il Napoli non ha mai espresso la volontà di cambiare, Giuntoli non ci ha mai detto nulla e penso sia un pensiero condiviso dallo stesso Sarri», conferma l'agente dell'esterno Massimo Briaschi.



«Christian è molto contento di essere a Napoli, ed è felicissimo di aver raggiunto il traguardo della decima stagione in azzurro», le parole dell'agente a Radio Crc. Briaschi conferma che il futuro del calciatore sarà azzurro: «Sono situazioni che competono all’allenatore, è lui che decide se ha bisogno di cambiare oppure no, noi rimarremo a disposizione se il Napoli deciderà di continuare, altrimenti si troverà una soluzione che vada bene al calciatore. Ci sono squadre di A che sono interessate, lui è un professionista esemplare e nei test atletici fatti a Dimaro risulta tra i primi in rosa».

