Christian Maggio, parole da leader Sfottò a Rui: «Perché non giochi?»

di Gennaro Arpaia

«Ancor più che negli altri anni, oggi il gruppo è unitissimo. Ce ne sono le prove, dobbiamo solo continuare su questa strada». Così Christian Maggio, il terzino azzurro intervenuto a Radio Kiss Kiss insieme con il compagno di squadra Mario Rui. I due, protagonisti anche di un simpatico siparietto in diretta, hanno davanti Hysaj e Ghoulam nelle gerarchie di Sarri ma sapranno farsi trovare pronti all'occorrenza.



«Siamo felici di lavorare tanto per poter inseguire i nostri obiettivi», continua Maggio. Il vicentino ha provato a scherzare col portoghese fingendosi un ascoltatore: «Come mai Sarri non ti fa giocare? Sei scarso? Potresti giocare anche a destra?» Ma la risposta di un divertito Mario Rui non si è fatta attendere: «Si, penso di essere scarso. Se giochi tu a destra, posso giocarci anche io», le sue parole tra i sorrisi.

