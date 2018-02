Maggio, testa solo al campionato «Possiamo far bene fino alla fine»

C’è tanto rammarico nel Napoli che ha battuto il Lipsia ma deve arrendersi al passaggio del turno. «Abbiamo sbagliato all’andata. Stasera abbiamo dimostrato il nostro valore: volevamo cambiare il risultato e ci siamo arrivati vicinissimi», le prime parole di Christian Maggio dopo il match.



«Volevamo andare avanti ed era una buona opportunità anche per chi sta giocando meno. Ora pensiamo al campionato, vogliamo arrivare alla fine ed essere ancora lassù in alto» ha continuato l’azzurro a Sky Sport. «Forse inconsciamente siamo stati distratti dal campionato. Da un certo punto di vista non è sbagliato, ma siamo professionisti. Usciamo a testa alta ma speriamo ci serva come esperienza».



Per questa stagione, dunque, l’obiettivo resta il solo campionato. «Il testa a testa è molto bello, peccato essere solo in due per la bellezza del campionato. Mancano ancora tante partite, però, stare davanti non è facile perché hai pressioni e chi non è abituato a lungo andare può avere momenti in cui non dà il massimo. Abbiamo la fortuna di avere giocatori d'esperienza per non avere di questi problemi, possiamo far bene quest'anno», ha concluso Maggio.

