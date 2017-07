Ancora out Hysaj per la febbre fermi Maksimovic e Diawara

di Roberto Ventre

Dimaro-Folgarida. Un sola seduta al campo di Carciato, quella della mattina, pomeriggio di realx per gli azzurri. Assenti Hysaj, ancora out per la febbre, Maksimovic e Diawara. Sarri nell'ultima parte ha fatto disputare una partita undici contro undici. Per esigenze numeriche Callejon è stato arretrato da terzino, Mertens invece è stato spostato a sinistra con Pavoletti centravanti, l'ex rossoblù è stato molto applaudito per un gol.

