«La Juventus è la principale concorrente per il campionato ma io non guardo le altre squadre ma noi stessi. Quest'anno poi ci saranno altre squadre che lotteranno per vincere il campionato, non solo i bianconeri. È tutto aperto, poi vedremo». È l'opinione del difensore del Napoli, Nikola Maksimovic, sul prossimo campionato.



«Tutti parlano in questi giorni di scudetto - aggiunge il 25enne serbo ai microfoni di Premium Sport - Noi non siamo preoccupati, l'importante è fare bene questo ritiro poi sicuramente se giocheremo come nelle ultime partite dello scorso campionato possiamo credere nel titolo». Maksimovic commenta poi la presunta debolezza difensiva della squadra azzurra: «Se guardiamo l'anno scorso siamo stati la seconda miglior squadra per gol subiti. Sicuramente dobbiamo migliorare ma non solo noi difensori: la fase difensiva deve partire dagli attaccanti».



La scorsa stagione non è stata positiva per l'ex difensore del Torino e punta a un pronto riscatto: «Ho avuto delle difficoltà perché ho avuto dei problemi al piede per tutta la stagione. Ora però ho risolto tutto, mi sto preparando bene per essere a disposizione del mister. Io ho già imparato le cose che chiede Sarri e ora mi viene tutto più facile. La concorrenza dietro è tanta, siamo cinque difensori tutti bravi ed è normale che qualcuno giochi più di altri».



Primo impegno della stagione i playoff di Champions League: «Stiamo facendo questo ritiro per arrivare in forma a quell'appuntamento - sottolinea Maksimovic - Vogliamo andare in Champions e poi l'altro obiettivo è cercare di vincere il campionato. L'importanza di avere lo stesso gruppo dello scorso anno? Sì, è molto importante, negli scorsi anni la Juventus ha vinto facendo uno o due cambi al massimo. Il mercato non è finito ma vogliamo cercare di restare gli stessi dello scorso anno, perché solo così possiamo vincere»

