Maksimovic, si fa avanti il Villarreal: offerta per un prestito oneroso

di Gennaro Arpaia

Non è ancora chiaro il futuro di Nikola Maksimovic, il centrale di difesa serbo arrivato a Napoli dal Torino ormai un anno e mezzo fa. 16 presenze nella sua vita azzurra, apparizioni in cui non sempre ha convinto Sarri o gli addetti ai lavori, tanto che nei prossimi sei mesi il centrale la sua carriera potrebbe anche allontanarsi da Napoli.



Secondo quanto riportato da Sportitalia nelle scorse ore, infatti, su Maksimovic si sarebbe mosso il Villarreal: il club spagnolo avrebbe portato avanti un sondaggio con il Napoli per avere il serbo in prestito oneroso fino a giugno, una eventualità che Giuntoli e la società non avrebbero accantonato, ma di cui probabilmente riparleranno negli ultimi giorni di mercato.



Innanzitutto si dovrà capire come ci si comporterà con Lorenzo Tonelli, l’altro centrale in uscita in casa Napoli, poi registrare altre eventuali offerte in Italia: il Sassuolo si era mosso sul serbo ad inizio mercato per rimpiazzare la partenza di Paolo Cannavaro, ma per ora non si vuole privare Sarri del quarto centrale a disposizione. Il suo procuratore Ramadani è atteso a Milano la prossima settimana.

