Diego Armando Maradona in contatto con Aurelio De Laurentiis per una possibile collaborazione col Napoli. Lo ha detto il suo agente, Stefano Ceci, ai microfoni di Radio Marte: «Ci sono stati degli incontri con il Napoli, si vuole rendere Diego partecipe dei progetti di De Laurentiis. Il presidente ha preso a cuore l'idea di coinvolgere Maradona: sarebbe un grande regalo per i napoletani. Siamo ai primi passi, inutile parlare dei ruoli che Maradona potrebbe avere in futuro nel Napoli. Diego al San Paolo per Napoli-Real Madrid? Sarebbe felicissimo, aspetta l'invito del club».