Marika Fruscio lancia il suo calendario â€‹nel giorno del big match Napoli-Inter

Nel giorno della partitissima Napoli-Inter la super tifosa azzurra Marika Fruscio lancia il suo calendario 2018-2019. E' in tutte le edicole con una serie di sexy foto scattate da Occhio Magico. Marika Fruscio, grande appassionata di calcio, è protagonista in tv con l'ex campione del mondo Fulvio Collovati nelle trasmissioni Calcissimo e Alta Quota, in onda il martedi e il giovedi sul canale Acqua nazionale, al canale 65 del digitale terrestre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA