Il professor Mariani,ai mircofoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato l’imminente ritorno in gruppo della punta, nel caso in cui le visite di domani dovessero andare a buon fine.



«Domani a Villa Stuart effettueremo la visita di controllo a Milik. L’attaccante sarà sottoposto ad una valutazione funzionale: effettuerà una serie di test in palestra e sul campo. I test saranno di natura ortopedica. Naturalmente, sarà fatta anche una risonanza. Qualora i test dovessero dare risposte positive, Milik potrà rientrare nell’area tecnica. Potrà, in sostanza, allenarsi con il gruppo. Spetterà poi all’allenatore, Maurizio Sarri, decidere se convocarlo o meno per la gara di campionato».