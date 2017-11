Marino sicuro: «Cavani chiuderà la carriera a Napoli», e l'agente non smentisce

di Delia Paciello

Pierpaolo Marino è sicuro: Cavani tornerà a Napoli. Non è solo un utopia quindi per l'ex dirigente azzurro: «Edison al Napoli è una realtà futuribile, non è un sogno. I tifosi che vorrebbero il suo ritorno in azzurro possono sperare», afferma ai microfoni di Rai Sport. E continua: «Ad oggi costo del cartellino e dell’ingaggio sono fuori portata per il club azzurro, ma sono convinto che si troverà una soluzione cosicché l'attaccante possa chiudere la carriera a Napoli».



Parole che vanno nella stessa direzione rispetto a quanto affermato dal fratello-agente dell’uruguaiano, Fernando Guglielmone: «Edi al momento è un giocatore del PSG, ma è da sempre che lui ha quest'idea di tornare a Napoli, ed è normale che in un futuro possa tornare». Affermazioni neanche tanto velate che fanno pensare a un ritorno di fiamma rilasciate a CalcioNapoli24. Perché in realtà l’amore tra il Matador e il Napoli non è mai svanito del tutto.



Tuttavia l’agente chiarisce: «Edi è comunque molto contento, sta per entrare nella storia del PSG che è primo in campionato. Sta facendo delle partite importanti come contro il Bayern Monaco. È riuscito a qualificarsi per il Mondiale, ha una mentalità vincente: non a caso è uno dei migliori al mondo». Ma lascia aperta la porta: «Il calcio è così, oggi posso dirti di no e fra un anno sì. Magari il presidente De Laurentiis lo vorrà di nuovo, per adesso gioca a Parigi».

