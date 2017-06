Mario Rui, l'agente: «Il Napoli lo vuole ma a Roma sarà titolare»

«Il Napoli sta facendo di tutto per prendere Mario Rui? Diciamo di sì, il ragazzo piace tanto a De Laurentiis e Giuntoli e gli azzurri lo vorrebbero a disposizione per il prossimo campionato». Queste le parole di Mario Giuffredi, agente di Mario Rui a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. «Bisogna convincere la Roma e il giocatore, che è già in un grande club e ha vissuto un’annata difficile a causa dell’infortunio. In giallorosso partirebbe titolare visto l’infortunio di Emerson, la scelta comunque resta sua». Sembra, ad ogni modo, che il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco abbia posto un veto sulla cessione del portoghese.

