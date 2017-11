di Gennaro Arpaia

La prima volta l’aveva collezionata al San Paolo, ma solo a Verona contro il Chievo Mario Rui si è conquistato la prima maglia da titolare nella sua vita napoletana. «Sognavo un esordio vincente, non è stata la partita che desideravo ma sono contento di aver ritrovato il campo, mi sono trovato bene» ha confessato il portoghese ai microfoni di Sky.



«Cercherò di mettercela tutta per tornare al massimo della forma. Il Chievo ha preparato ka gara molto bene. Noi abbiamo fatto girare bene la palla, ma è mancato un pizzico di cattiveria in avanti. Dovevamo essere decisivi negli ultimi metri» ha continuato Mario Rui, uscito poco prima della fine. «Avevo avvertito un piccolo fastidio al polpaccio a fine primo tempo e il mister mi ha sostituito».

