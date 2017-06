Mario Rui resta a Roma «Piace al Napoli, ma non si muove»

di Gennaro Arpaia

«So che interessava al Napoli, ma non si muoverà, resta a Roma». Così Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, chiude il mercato per il suo assistito parlando ai microfoni di Sportitalia. Il terzino della Roma, dunque, dopo un veloce colloquio con il nuovo allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco, si giocherà le sue chances nella capitale anche la prossima stagione.



Un'annata difficile la prima da romanista per Mario Rui. Un brutto infortunio in avvio di campionato ne ha condizionato il rendimento lungo tutta la stagione. Anche al rientro Spalletti non gli ha mostrato le giuste attenzioni e dopo appena un anno la cessione era già nell'aria. Il Napoli si era interessato a lui (tra il calciatore e Sarri una conoscenza che risale agli anni di Empoli) in caso di cessione di Strinic, ma ora ogni possibilità sembra azzerata.

