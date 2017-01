Il mercato ruota inevitabilmente intorno a Gabbiadini. E ai 25 milioni che De Laurentiis intende incassare dalla vendita dell'attaccante mancino. Senza questa cifra, stop ad eventuali altri colpi e mercato chiuso con l'arrivo di Pavoletti (oltre al pieno recupero di Milik). Per il bene del calciatore e del club, la soluzione migliore sarebbe privarsi del Gabbia, praticamente chiuso da troppi compagni. L'impressione è che se si farà qualcosa, accadrà negli ultimi giorni perché ancora per un po' le parti reciteranno a soggetto: il Napoli non si smuoverà dalla richiesta iniziale, le società interessate confideranno nel poco tempo a disposizione per chiudere l'affare a cifre più vantaggiose.Al momento resiste solo l'interesse di Southampton e West Bromwich. In questi giorni il ds Giuntoli sta lavorando sottotraccia (ma non tanto) con l'Atalanta grazie ai buoni rapporti che esistono tra le due dirigenze. I contatti quotidiani riguardano un nome soltanto: il fluidificante Conti, che Sarri aveva consigliato già un anno fa. E che torna più che mai d'attualità vista la difficoltà nel prolungare il contratto a Ghoulam (fortemente tentato dal Psg). Il Napoli sarebbe in vantaggio su Milan e Chelsea ma non c'è ancora accordo sulle cifre: a Bergamo valutano l'ennesimo gioiello del proprio vivaio almeno 15 milioni. «Parliamone, si può fare», ha replicato Giuntoli, che nella trattativa vuole inserire Grassi e Dezi.Il primo, in prestito all'Atalanta, verrebbe girato all'Empoli, con Dezi (attualmente al Perugia) dirottato invece a Bergamo. In Toscana, alla corte dell'allenatore Giampaolo potrebbe finire pure El Kaddouri, per il quale sono state respinte le proposte del Cagliari. Incontri no-stop per risolvere la questione del numero uno, un portiere più che affidabile in grado di prendere il posto di Reina. Primo obiettivo Casteels del Wolfsburg. Si sta monitorando attentamente il campionato cadetto e due profili su tutti hanno catturato l'attenzione degli azzurri: Cragno del Benevento e Chichizola dello Spezia. Per il primo c'è stato l'ennesimo incontro tra le parti ieri, perché il Napoli non vuole perdere di vista l'attaccante Ciciretti, tra i protagonisti assoluti della straordinario campionato della formazione guidata in panchina da Baroni.Continua a leggere su Il Mattino Digital