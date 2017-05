Napoli. Mertens, arriva l'annuncio di ADL: «Ha rinnovato, clausola valida soltanto per l'estero. L'ha voluta lui»

di Roberto Ventre

De Laurentiis annuncia a Radio Kiss il rinnovo di Mertens. «Abbiamo messo tutto a posto, Dries si è legato a noi: abbiamo firmato un cntratto con reciproca soddisfazione. Abbiamo fissato la clausola rescissoria da lui richiesta che però varrà per un solo paese straniero». Contratto da 4 milioni all'anno fino al 2020 e clausola da 28,5 milioni.

Poi ha allargato il discorso alla prossima stagione: «Stiamo mettendo su una macchina da guerra, capendo che non devono scappare punti contro piccole squadre. Sono fiducioso perché Sarri ha fatto una crescita incredibile».



My past, my present and my future! #ForzaNapoliSempre Un post condiviso da Dries Mertens (@driesmertens) in data: 27 Mag 2017 alle ore 09:10 PDT

Il patron si è poi soffermato sulla corsa al secondo posto: «Tutto può accadere per la Champions, confidiamo nel Genoa. Speriamo giochi con impeto e lotti come noi. Sarri è cresciuto sempre più; avrà capito che questa macchina da guerra non può lasciare punti per strada con squadre minori. Siamo felici che resti con noi. Contento che Insigne sogni di fare come Totti. Ho incontrato Zeman: mi ha chiesto Roberto Insigne; mi farebbe piacere andasse a Pescara».Tramite il proprio profilo Instagram, l'attaccante belga del Napoli Dries Mertens ha pubblicato la foto della firma del nuovo contratto con una bellissima frase: «Il mio passato, il mio presente e il mio futuro! #ForzaNapoliSempre».

