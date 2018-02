Mertens è il belga migliore d'Europa: segna più di Lukaku e De Bruyne

di Gennaro Arpaia

I 34 gol messi insieme nella passata stagione non sono un caso, visto che anche nel 2018 Dries Mertens ha intenzione di far vedere a tutti quelle che sono le sue doti da bomber di razza. Anche a Cagliari il belga è andato in gol, un ruolino di marcia fin qui impressionante: nelle ultime sei uscite di campionato, l'azzurro ha segnato 6 gol, uno per partita. Dal gol all'Atalanta ad oggi non si è più fermato, deciso a trascinare nuovamente questo Napoli a suon di reti pesanti.



In giro per l'Europa Dries resta il belga più prolifico dei maggiori campionati. Con i 16 gol già realizzati in Serie A ha fatto meglio fin qui anche di connazionali ben più osannati dalla critica internazionale. Lukaku e De Bruyne in premier sono fermi rispettivamente a 13 e 7 gol, stesso dicasi per Hazard, fermo a quota 11. 5 gol a testa per Origi, Mbenza e Batshuayi, di recente tornato prolifico in Bundesliga dopo il passaggio al Borussia Dortmund. Fermo a 3 Carrasco, ormai lontano dlala Liga e con la testa in Cina, mentre solo 2 gol a testa hanno segnato Benteke e Januzaj.



Insomma, nell'anno del Mondiale di Russia, quello che Dries vorrebbe vivere da protagonista, i numeri parlano chiaro. Nella nazionale dei diavoli rossi, Mertens è l'uomo più in forma e si candida per un posto da titolare in primavera. Prima, però, c'è da proseguire l'incredibile lavoro portato avanti con la maglia del Napoli e magari concedersi una gioia in maglia azzurra già prima di tornare ad indossare quella del Belgio.

