Mertens, doppietta ed esultanza «Grande notte a Genova» | Foto

di Gennaro Arpaia

Il Napoli che è tornato da Genova con i tre punti e un bel sorriso ha il volto felice di Dries Mertens. Il belga ha ribaltato l'iniziale svantaggio e chiuso i conti costringendo gli avversari anche all'autogol. «Grande notte a Genova», ha scritto Dries dai suoi account social, in un'esultanza rabbiosa che va a rispondere ai tanti critici degli ultimi giorni.



Per Mertens, infatti, i turni di digiuno senza gol hanno pesato, ma la risposta è arrivata ieri a Marassi. Con la doppietta messa a segno, il belga è arrivatoa. quota 9 centri in dieci partite di questa Serie A, un dato assolutamente oltre le aspettative di questa stagione. Nemmeno Gonzalo Higuain, nella stagione conclusa coi suoi 36 gol, aveva segnato così tanto in avvio (si era fermato a 8).





Great night at Genoa yesterday 🤷🏼‍♂ pic.twitter.com/9HW5wkKhSX — Dries Mertens (@dries_mertens14) 26 de octubre de 2017

