Mertens: «Andare in Premier? Per ora sto bene a Napoli»

Dries Mertens è ormai una star europea a tutti i livelli. Il bomber azzurro è in Belgio con la sua Nazionale. É stato raggiunto dalle telecamere di Sky Sports. «Sono felice di essere stato inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro - ha detto Mertens - Al momento mi trovo molto bene in Italia e sono felice. Magari un giorno potrei venire a giocare in Inghilterra...».



Due parole anche sul Manchester City, recente avversario in Champions contro cui il Napoli ha perso due volte. «Non sono imbattibili - ha aggiunto il belga - perché la partità che abbiamo giocato in casa è stata veramente buona e abbiamo avuto le chances di andare in vantaggio per 3-2 e non segnammo e due secondi più tardi realizzarono loro il 3-2».

