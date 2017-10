Mertens: «A Napoli per vincere Io, sempre felice di giocare»

di Gennaro Arpaia

Sette reti nelle prime sette uscite in campionato. Se qualcuno aveva ancora dubbi sul talento da bomber di Dries Mertens è pregato di cambiare idea. Leader del Napoli ed ora anche della nazionale, il belga lancia segnali d'amore azzurro anche lontano da Napoli. «Mi sento bene, sono un calciatore fortunato. Siamo rimasti tutti a Napoli per vincere qualcosa di importante. Più resteremo insieme e meglio sarà per noi. Stiamo facendo davvero molto bene quest'anno, speriamo di continuare così anche contro Roma ed Inter», le parole di Dries ai media belgi.



Prima punta in azzurro e ora anche in nazionale? «Vedremo», sorride il belga. «Con l'Olanda non è andata benissimo, quindi deciderà l'allenatore. Quello che spero è poter giocare e poter fare bene con tutta la squadra. Siamo già qualificati al Mondiale, è vero, ma vogliamo fare ancora meglio per poter essere testa di serie in Russia». Sarri, nel frattempo, spera che Martinez possa risparmiarlo. «Tutti gli allenatori sperano che un proprio giocatore possa riposare. Poi la nostra squadra non è stata risparmiata dagli infortuni, ma sono molto felice di poter scendere in campo e dare il massimo ogni volta. Credo di poter migliorare ancora», conclude Mertens.

