di Gennaro Arpaia

Qual è la pizza preferita da Dries Mertens? Bisognerebbe chiederlo ai proprietari della pizzeria «Da Michele», uno dei storici riferimenti napoletani nel cuore della città, visitati ieri sera a sorpresa anche dal belga, oltre che dal solito numero elevato di napoletani e turisti. Il calciatore non è nuovo a questi appuntamenti, abituato a vivere la città in tutte le sue sfaccettature, uno degli azzurri più presenti anche fuori dal campo.



«Che visita inaspettata! Sei un grande, mi raccomando la promessa!» scrivono i gestori della pizzeria direttamente su Twitter, postando due foto insieme con l'attaccante azzurro, lo scorso anno capocannoniere della squadra. Quale sarà questa promessa? Ci toccherà aspettare la fine della stagione per scoprirlo.



