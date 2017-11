di Gennaro Arpaia

Non sembrava essere la sua serata, ma alla fine ha saputo lasciare anche il suo marchio. Prima l’assist perfetto per Zielinski, poi l’istinto del goleador, quello che si fa trovare al posto giusto nel giusto momento per poter chiudere la pratica Shakhtar. «Crediamo in questa qualificazione, dobbiamo farlo perché la Champions è importante», le parole della punta belga ai microfoni di Premium Sport.



Al termine del match, Dries ha voluto fare i complimenti anche al collega Insigne. «Il suo gol era quello che ci serviva per sbloccare la situazione. È stata una bella rete» ha continuato. Mertens non si nasconde e spera di poter ancora giocare la competizione europea agli ottavi, passando il turno nell’ultima giornata di questo girone. «Il City può arrivare alla fine del girone a punteggio pieno, può essere un record per loro, per cui speriamo facciano risultato contro lo Shakhtar. Sono contentissimo per la prestazione di stasera, abbiamo fatto bene e si è visto che anche in Champions League possiamo dire la nostra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA