Napoli, Mertens vale triplo: «Hamsik? Il rigorista sono io»

di Gennaro Arpaia

Un solo mattatore al San Paolo. Dries Mertens regola il Benevento e nel 6-0 finale contro i sanniti la sua firma vale il triplo. «Con lo Shakhtar abbiamo sbagliato l'approccio e non abbiamo fatto il nostro gioco. Le altre squadre cominciano a studiarci, ma oggi abbiamo dimostrato che possiamo fare ancora male», le parole del belga ai microfoni Premium subito dopo il fischio finale.



L'attaccante azzurro è stato implacabile anche dagli undici metri, colpendo due volte Belec. «Secondo il mister, io e Jorginho siamo i tiratori designati quando c'è un rigore. Contro il Nizza ho lasciato che a tirare fosse lui, oggi non potevo farlo di nuovo. Il campionato è ancora molto lungo, Inter e Juve stanno facendo bene ma vediamo come si metteranno le cose». Ultimo pensiero per il capitano Hamsik. «Fino ad oggi è stato sfortunato, ma conosciamo tutti il suo valore».

