Arkadiusz Milik è già a Villa Stuart. Il centravanti polacco del Napoli si è presentato nella clinica romana con 20 minuti d'anticipo rispetto a quanto concordato per svolgere quanto prima con il professor Mariani tutti gli esami che accerteranno se potrà tornare o meno definitivamente ad allenarsi con il gruppo, accedendo da una entrata secondaria per provare ad evitare i media accorsi a Roma.Dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso 8 ottobre, infatti, l'attaccante napoletano ha recuperato la forma fisica ed è tornato ad allenarsi sui campi di Castel Volturno ma sempre individualmente e aspetta l'ok del professor Mariani per poter tornare agli ordini di Maurizio Sarri.Dopo trenta minuti di visita interna, Milik ha lasciato il dottor Mariani per svolgere ulteriori test fisici su un altro lato della clinica romana. Il polacco ha salutato i tifosi e i giornalisti presenti, ma non ha detto niente sulla sua condizione fisica.