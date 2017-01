#Goodtime in #Rome . Una foto pubblicata da Arek Milik (@arekmilik) in data: 11 Gen 2017 alle ore 10:03 PST

Domani Arek Milik si sottoporrà all'ultimo controllo al ginocchio dal Professor Mariani presso la clinica di Villa Stuart. In attesa della visita, però, l'attaccante del Napoli ha deciso di approfittare della gioranta di riposo concessa da Sarri per trascorrere qualche ora a Roma.Ecco perché ha postato sul suo profilo Instagram una foto presso la celebre Fontana di Trevi in compagnia della sua fidazanta, la bellissima fotomodella Jessica.