Milik festeggia la vittoria a Verona «Felice per il gol, ora Nizza» | Foto

di Gennaro Arpaia

È tornato al gol a Verona, il primo della sua stagione. Arkadiusz Milik è sicuramente uno dei protagonisti del momento in casa Napoli, decisivo con il gol del raddoppio al Bentegodi. Per il polacco parte bene la sfida a Dries Mertens per il posto da prima punta nello scacchiere di Maurizio Sarri.



«Campionato inziato come previsto. Sono contento per il gol e per essere stato in campo dal primo minuto» scrive il polacco dal suo account Instagram. L'errore sotto porta con il Nizza avrebbe potuto creargli qualche problema, invece per Milik quella col Verona è stata l'occasione giusta. Ed ora la testa torna alla Champions: «Martedi la seconda parte della lotta per la Champions. Dovete essere con noi a Nizza», la richiesta della punta ai tifosi azzurri.





