Milik nel mirino del Marsiglia: il nodo è la rivalità con Mertens

di Gennaro Arpaia

Arkadiusz Milik resta una pedina di mercato appetibile. L'attaccante polacco, infatti, secondo quanto riportato da Canal+ in Francia, sarebbe entrato nel mirino del Marsiglia, squadra allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Rudi Garcia. L'allenatore francese, viste le difficoltà incontrate per arrivare agli altri obiettivi di mercato di questa estate, avrebbe fatto il nome dell'ex punta dell'Ajax alla società per rinforzare il pacchetto offensivo in vista di una stagione già cominciata.



Il Napoli, ovviamente, non vuole privarsi di Milik in vista di una stagione lunga e difficile come la prossima, ma i marsigliesi vorrebbero far leva sulla gran voglia dell'attaccante di giocare titolare. Più volte nella scorsa stagione, infatti, la punta polacca ha fatto intendere di cercare spazio e continuità in vista di un Mondiale che vuole giocare da titolare e protagonista con la sua nazionale. La rivalità con Mertens, però, scoperto centravanti durante il suo lungo infortunio, potrebbe creare più di un ostacolo ad Arek nella stagione che sta per cominciare. Già nelle prime uscite di quest'anno, Milik è sembrato un passo indietro al belga nelle gerarchie e nella condizione e dovrà faticare per convincere Sarri a stravolgere le certezze arrivate dall'ultimo anno.

